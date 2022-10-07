Çağan Irmak’ın yeni filmi ‘Sevda Mecburi İstikamet’ten ilk tanıtım yayımlandı

Babam ve Oğlum, Issız Adam, Dedemin İnsanları gibi yapımlarda imzası bulunan yönetmen ve senarist Çağan Irmak’ın dört yıl aradan sonra çıkaracağı yeni filmi ‘Sevda Mecburi İstikamet’in ilk tanıtımı yayımlandı.

Elif Ceren Balıkçı, Kubilay Aka

Sinemada son olarak 2018 yapımı Bizi Hatırla filmiyle izleyiciyle buluşan Irmak, senaryosunu kaleme alıp yönetmen koltuğunda oturduğu yeni filminde kızıyla yarım kalan hikayesini tamamlamak için yolculuğa çıkan bir babayı anlatıyor.

70’lerden 2000’li yıllara uzanan bir yol hikayesinin işlendiği filmin başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.

Film, 6 Ocak 2023’te vizyona girecek.