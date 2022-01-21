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Yaramazlara biraz batar!

Caddede yürüyen kadının kafasına taşla vuran adam tutuklandı

İstanbul’un Eyüp ilçesinde caddede yürüyen üniversite öğrencisi kadının kafasına taşla vuran şüpheli tutuklandı.

AA’nın aktardığına göre Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde dün sabah okula gitmek üzere yürüyen Aslı U., daha önceden tanımadığı Özcan M.’nin saldırısına uğradı.


Cerrahi maske ve şapka takan Özcan M., yerden aldığı taşla Aslı U.’nun kafasına vurarak kaçtı.

Yaralanan kadın, ilk müdahalesinin yapılması sonrasında şüpheliden şikayetçi oldu.

İstanbul başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan Özcan M., yakalanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Olay yeri yakınındaki güvenlik kamerası kayıtlarında, Özcan M.’nin karşısına çıktığı kadına elindeki taşla vurup koşarak kaçtığı görülüyor.

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