Caddede yürüyen kadının kafasına taşla vuran adam tutuklandı

İstanbul Bebek’te yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 10 gün boyunca dolandırıldı. Kendisi gibi doktor kızının ziyarete geldiği gün toplamda 10 milyon liraya yakın dolandırıldığını anlayan emekli profesör, şikayetçi oldu.