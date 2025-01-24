BYD Türkiye gümrük vergilerinden muafmış

Çinli otomotiv firması BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Tüm gümrük vergisi, ek vergi ve distribütörün kendine ait 20 servis açma zorunluluğundan muafız” dedi.

İsmail Ergun. Fotoğraf: AA

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında da 8 Temmuz’da Türkiye’de yatırım için anlaşma imzalanmıştı.

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Türkiye’de kuracakları tesiste sekiz ila 12 model üretmeyi düşündüklerini söylemişti.

Li, fabrikanın kurulacağı Manisa’yı ziyaret ettiklerini belirterek burada bir Türk şirketi gibi davranacaklarını vurgulamıştı.

Oksijen TV’nin YouTube kanalında gazeteci Emre Özpeynirci’nin sorularını yanıtlayan Ergun, BYD’nin Türkiye pazarına girişiyle ilgili şunları söyledi:

* Muafiyetlerle ilgili BYD globalin ilgili bakanlıklarla yaptığı bir anlaşma. Dolayısıyla biz BYD Türkiye olarak taraf değiliz dolayısıyla ordaki bütün muafiyetleri bilme şansımız yok.

* Ama şunu söyleyebilirim mesela Türkiye’deki yedi bölge 20 servisin üzerine distribitörden talep edilen bir servis konusu vardı. Bundan muaf BYD markası. Tabi gümrük muafiyetleri de var bunun içinde. Bu iki muafiyeti temel olarak söyleyebiliriz.

Özpeynirci’nin “Ek vergilerden mi muaf yoksa tüm gümrük vergilerinden mi muaf?” sorusunu da Ergun şöyle yanıtladı: “Gümrük vergilerinden muaf.”

Böylelikle BYD’nin yüzde 50’lik gümrük vergisi muafiyeti de belli oldu.