Buzz Aldrin’in ay ceketi tahminlerin üzerinde alıcı buldu: En pahalısı oldu

ABD’li astronot Buzz Aldrin’in Ay’a iniş görevinde uçuş sırasında giydiği ceket 2,8 milyon dolara satıldı.
Sotheby’s müzayede evinin ABD’nin New York kentinde düzenlediği ‘Buzz Aldrin: American Icon’ isimli açık artırmada Aldrin’in 69 kişisel eşyası satışa çıkarıldı.
92 yaşındaki astronotun satmaya karar verdiği eşyaları arasında yer alan ceketi 1969’da Apollo 11 Ay’a iniş görevinde uçuş sırasında giymişti.
Açık artırma yaklaşık 10 dakika sürdü ve telefonla katılan, ismi açıklanmayan bir kişiye satıldı.
Ceket açık artırmada satılan en pahalı Amerikan uzay nesnesi oldu
Koleksiyon toplamda 8,2 milyon dolara alıcı buldu.