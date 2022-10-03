Buzdolabından yiyecek çalıyordu: Obez kedi Oscar ‘mide botoksuyla’ zayıfladı

Aydın’da 8 kilo 480 gram ağırlığındaki kedi, insanlara uygulanan ‘mide botoksu’ yöntemiyle, dört ayda 1 kilo 640 gram verdi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Efeler ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Serhat Pekaydın, iki yıl önce sokaktan sahiplenip ‘Oscar’ adını verdiği kedisini kilo sorunu nedeniyle veterinere götürdü. Ancak Oscar, uygulanan diyet yöntemleriyle kilo veremedi.

Pekaydın’ın onayıyla dört ay önce 8 kilo 480 kilogram olan Oscar’a anestezi altında endoskopi yöntemiyle ‘mide botoksu’ işlemi uygulandı.

Oscar, uygulanan diyetle birlikte dört ayda 1 kilo 640 gram zayıfladı.

‘Daha önce kedilere uygulayan kimse olmamış’

Veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu, Oscar tipi kedilerin normal ağırlığının 4-5 kilogram civarında olduğunu belirterek, kedilerde de fazla kiloların ölüme neden olabildiğini anlattı:

“Oscar, buzdolabını açıp içindeki yiyecekleri çalıyor, komşusunun kapısına gidip orada yemek yemeye çalışıyor. Böyle bir kedi. Zayıflatmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu evreden sonra ne yapabiliriz diye düşündüm. Son yıllarda insanlarda çok popüler olan mide botoksu olayı var. Mide botoksunu neden biz yapmayalım diye araştırdım. Daha önce (kedilere) uygulayan kimse olmamış. Uygun doz için uzun çalışmalar yaptım. Dozaj ayarlamasını yaptıktan sonra Oscar’da denedik. Gayet güzel sonuçlar almaya başladık.”