Büyükannesinin zorla yarım şişe viski içirdiği çocuk öldü

ABD’nin Louisiana eyaletinin başkenti Baton Rouge’da yaşayan dört yaşındaki bir kız çocuğu büyükannesinin ‘zorla viski içirmesinin’ ardından öldü.

Polis, kanındaki alkol oranını ölümcül derecede olan küçük kızın büyükannesi Kadjah Record (53) ve annesi Roxanne Record’un (28) birinci dereceden cinayet suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine konulduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre iki kadın, mutfaktaki tezgahın üzerinde duran viski şişesinden bir yudum aldı diye çocuğa sinirlendi. Büyükanne Kadjah Record, çocuğu, yarısı dolu şişenin içinde olan viskinin tamamını içmeye zorladı. Annesi Roxanne Record ona engel olmadı. Çocuk nefes almakta zorlanana kadar sağlık ekibi çağrılmadı.

Eve çağrılan ekip geri döndürmeye çalışsa da çocuğu kurtaramadı.

Roxanne Record’un, ‘mahvolduğunu, çok kötü bir şey yaptığını’ belirterek çocuğun ölümünün sorumluluğunu üstlendiğini söylediği belirtildi.