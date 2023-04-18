Büyük fotoğrafçılık ödülünü ‘yapay zeka’ kazandı, fotoğrafçı reddetti

2023 Sony Fotoğrafçılık Ödülleri kazananları arasında yer alan Boris Eldagsen, fotoğrafın yapay zeka ürünü olduğunu açıklayarak ödülü reddetti.

Yapay zekanın şarkı sözü ve makale yazarlığından şoförlük, terapistlik ve tıbba kadar pek çok alanda üstlenmeye başladığı rol tartışmalara yol açıyor.

Sanatçılar da birkaç anahtar kelimeyi birkaç saniyede ‘sanat eseri‘ne dönüştüren yapay zeka destekli programları, emek sömürüsü ve telif hakkı ihlali gerekçesiyle eleştiriyor.

Alman sanatçı Boris Eldagsen da ‘Pseudomnesia: The Electrician’ adlı eserle yarışmaya katılma gerekçesini bu eleştirilere dayandırarak, fotoğrafçılığın geleceği hakkında bir tartışma ortamı yaratmak istediğini söyledi.

BBC‘ye konuşan ödül komitesi yetkilileri ise Eldagsen’in kendilerini, yapay zekanın söz konusu fotoğraftaki rolü konusunda yanılttığını açıkladı.

Eldagsen, yaptığının ukalaca olduğunu bildiğini ancak bu konuya dikkat çekmek istediğini vurguladı:

“Yapay zeka ve gerçek fotoğrafçılar, bu tür yarışmalarda birbirileriyle yarışmamalı. İkisi iki farklı şey. Yapay zeka fotoğrafçılık değildir. Bu yüzden ödülü reddediyorum.”