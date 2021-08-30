Bursa’da ormanlık alanın altı farklı noktasında eş zamanlı yangın

Bursa, Cumalıkızık Kent Ormanı’nda altı farklı noktada ve ormana yakın bir evin samanlık kısmında eş zamanlı yangın çıktı.

Fotoğraf: DHA

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık ve Yiğitler Mahallesi’nde Kent Ormanı’nda saat 3.30 sıralarında ormanlık alanda dört farklı noktada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye koşarken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. Çalışmalar sırasında ormanlık alanın iki farklı noktasında daha yangın başladığını gören ekipler bölgeye takviye istedi. Toplam altı farklı noktada çıkan yangın çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis kundaklama şüphesi üzerine harekete geçti.

Aynı dakikalarda Balaban Mahallesi’nde ormana yakın iki katlı ahşap bir evin altında bulunan samanlık kısmında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken ahşap ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.