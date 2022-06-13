Bursa’da kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.

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AA’nın aktardığına göre Uluabat Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar göl kenarındaki arazide bir ceset olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Cesedin, ailesiyle birlikte Şırnak’tan mevsimlik çocuk işçi olarak Bakırköy Mahallesi’ne gelen ve iki hafta önce kaybolan Kezban Sakcak’a (15) ait olabileceğini değerlendiren ekipler durumu, yakınlarına bildirdi.

Olay yerine gelen Sakcak’ın ailesi, cesedin kızlarına ait olduğunu teşhis etti.

Sakcak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kezban Sakcak’tan haber alamayan yakınları, 29 Mayıs’ta durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

İhbar üzerine bölgede Sakcak’ın ailesi ve AKUT ekiplerinin de desteğiyle arama çalışması başlatılmış ancak herhangi bir bulguya rastlanılamamıştı.