Bursa’da beş gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde beş gün önce yanan evde yeniden çıkan yangın söndürüldü.

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İddiaya göre, Rıdvan Ö. Vatan Mahallesi 1’inci Olcay Sokak’ta ailesiyle yaşadığı iki katlı evde yangın çıkarıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Rıdvan Ö’nün komşuları, gözaltına alınan şüphelinin dün serbest bırakıldığını, evinde yeniden yangın çıkardığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da yaşayan Rıdvan Ö, 13 Ekim’de evini yakmış, daha sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra İkinci Vadi Sokak’ta bulunan kayınvalidesinin evini de yakmaya çalışmıştı. Şüpheli ekiplerce yeniden gözaltına alınmıştı.