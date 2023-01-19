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Yaramazlara biraz batar!

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları düzenlenemeyecek.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava konuşları gerekçesiyle; saat 09.30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ise teknik arıza nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.


Olumsuz hava koşulları gerekçesiyle 07.00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de düzenlenememişti.

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