Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09:30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10:00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10:30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle 07:00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle 08:00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemedi.