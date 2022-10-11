Burhanettin Duran: Nükleer restleşme dünya başkentlerindeki kaygıları derinleştirdi

Rusya ile Batı arasındaki nükleer restleşme dünya başkentlerindeki kaygıları derinleştirdi. Moskova ve Kiev arasındaki tansiyonu daha fazla yükselten ise Kerç Boğazı Köprüsü’nün bombalaması ve dün Rus füzelerinin Kiev dahil dört kenti vurması oldu. Tansiyon yükseldikçe Kremlin’in Ukrayna’nın şehirlerine yönelik daha ağır bombardıman kararı vermesi sürpriz olmayacak. Yine Putin, Güvenlik Konseyi Toplantısı’nın öncesinde yaptığı açıklamada Ukrayna’nın Türk Akım Boru Hattı’nı havaya uçurmaya çalıştığını ileri sürdü. Böylesi bir ihtimal, savaşın başından beri diplomasiyi öne çıkarmaya çalışan Türkiye’nin hiç arzu etmeyeceği bir durum. Hem Rusya hem de Ukrayna ile konuşabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu ve bunun devamının değerli görülmesi gerektiğini savaşın tüm taraflarının göz önünde bulundurması iyi olur.
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