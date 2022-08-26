Burhanettin Duran: Muhalefet kendisini ‘alternatif’ olarak sunamıyor

Ekimde ikinci tur toplantılarına başlayacak olan 6’lı masanın dağılmasını bekleyenlerden değilim. İster ortak aday çıkarsınlar ister çoklu adayla seçime gitsinler genel başkanlar bu saatten sonra bir arada olmaya mahkûmlar. 6’lı masanın asıl meydan okuması dağılma riski değil, vasatlıktan kurtulamamak olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı konumlanmaları ve parlamenter sisteme geçişi istemeleri seçmen nezdinde heyecan uyandırmıyor. Türkiye’yi 2023 sonrasına taşıma konusunda muhalefetin kendisini “alternatif” olarak sunamaması olgusu gücünü koruyor.
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