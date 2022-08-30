Burhanettin Duran: Miçotakis seçimler için gerilimden medet umuyor olabilir

Batı başkentleri ve Atina bir şeyin farkında olmalı. Türkiye ve Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz’de (karasuları, hava sahası ve diğer yetki alanı paylaşımları, adaların silahsızlandırılması ve Kıbrıs’ın statüsü gibi) çözülmesi çok zor önemli sorunlar var. Bunlar güç yarıştırarak, oldubitti ile veya bazı ülkelere dayanarak ortadan kaldırılamaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılı gibi sembolik bir dönemde iki komşu ülke seçimlere hazırlanıyor. Elbette Miçotakis, seçimler için gerilimden medet umuyor olabilir. Hatta belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert bir şekilde kendisini paylamasından da mutlu olacaktır. Ancak tekrar edeyim. Türkiye ve Yunanistan arasında çözümü zor konular iki ülkenin benzer zamanlardaki seçim gerilimlerini taşıyamayabilir. “Arkam sağlam” tavrıyla gerilimi aşama aşama yükselten Miçotakis ülkesine zarar veriyor. Washington’dan gelen ziyaretçilerin Yunanistan’ın siyasi denklemlerini bozmasına müsaade ediyor. Seçim döneminde bu gerilim, tehlikeli bir sarmala dönme riski taşıyor.
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