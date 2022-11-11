Burhanettin Duran: HDP konusunda yeni bir siyaset alanı açıldı

Başörtüsüne dair Anayasa değişikliği teklifi için AK Parti’nin HDP ile görüşmesi gözleri MHP’ye çevirmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Meclis’te grubu bulunan partilere ziyaretin “son derece doğal ve doğru bir adım olduğunu” söylemesi Cumhur İttifakı içinde kritik politika konularındaki istişarenin güçlü olduğunu gösterdi. Kriz beklentileri suya düştüğü gibi seçimlere giderken HDP konusunda yeni bir siyaset alanı açıldı. Bunun mahiyetine bakmadan önce Cumhur İttifakı’nın krize girmemesindeki temel sebebe de işaret etmek lazım. Erdoğan ve Bahçeli’nin terörle mücadeleden dış politika hamlelerine, ekonomik programdan iç siyasi konulara kadar geniş bir alanda birlikte hareket edebilmesi…

Burhanettin Duran’ın yazısı