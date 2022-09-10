Burhanettin Duran: Dağınıklık bu ‘masa’nın kaderi

İyi Parti, “merkez sağın öne çıkan partisi ve muhalefetin ilk partisi olmak” istiyor.

Bu sebeple Kılıçdaroğlu’nun adaylık kulvarından çıkardığı Yavaş ve İmamoğlu’nu hâlâ gündemde tutmayı tercih ediyor. Durun siz aynı taraftasınız uyarıları yapan yorumcular da “birinci turda kazanma” meselesi ile 6’lı masanın dağınıklığını toplamaya çalışıyor.

Bence dağınıklık bu masanın kaderi. İsteseler de toparlayamazlar. Son HDP tartışması gösterdi ki, 6’lı masanın iddialı program ile gelmesi de partileri ve seçmenlerini zorlayacak. Kaldı ki Akşener’e “Halk seni karanlık işlerden tanıyor” diyen HDP’nin radikal talepleri, Türkiye’nin yeniden yapılandırılmasına dair beklentilerle dolu. İşte asıl çıkmaz! Masayı dağınık halde tutmak da toparlamak da yeni sorunlar üretiyor. Henüz iktidar seçim kampanya döneminin taktiklerine başlamış da değil.

Burhanettin Duran’ın yazısı