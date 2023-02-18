Burhan Şeşen: Bu enkaz bir şekilde kalkacak ama bu ahlaki çürüme nasıl düzelecek?

Bizde ise “imar barışı” adı altında usulsüzlüğü kılıfına uydurmak bunun sonucunda da tabii ki oy toplamak ve hazineye gelir elde etmek için- insan hayatını hiçe saymak var. Eğer bu depremler olmasaydı, belki yine seçim öncesi imar affı gündeme gelebilirdi. Aslında her şeyin öncesinde bir ahlak sorunu var. Bizde ahlak sadece kadınlar ve din üzerinden sorgulanan bir kavram olduğu için müteahhidin inşaat yaparken demirden, çimentodan çalması, öğrencinin kopya çekmesi, siyasilerin yalan söylemesi, banka hortumlamak gibi eylemler işini bilmek olarak adlandırılıyor ve kabul görüyor. Bu enkaz bir şekilde kalkacak ama bu ahlaki çürüme nasıl düzelecek?
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