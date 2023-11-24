Burhan Şeşen: Atatürk’ün yolundan ilerleyen öğretmenlerimizin ellerinden öperim

Son yıllardaki çürümenin, yozlaşmanın en büyük sebeplerinden biri eğitim sistemi ve eğitim kalitesindeki düşüşten kaynaklanmıyor mu? Türkiye’de 103 adet Güzel Sanatlar Lisesi, 132 Anadolu Lisesi, 293 Teknik Meslek Lisesi, 320’ye yakın Fen Lisesi ama bunların karşılığında 4.413 adet İmam Hatip Lisesi var.

Her ilde ikişer üçer üniversite açılması neyi değiştirdi? Dünyadaki eğitim kalitesiyle yarışan kaç üniversitemiz var? Profesörlerimizin kaç makalesi dünyadaki önemli dergilerde yer alabiliyor? Neyse bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Fazla canınızı sıkmayayım. Atatürk’ün yolunda ilerleyen, bağnazlığa geçit vermeyen, öğrencilerine kendi çocuklarıymış gibi davranan, onları bilgiyle donatan büyük, küçük demeden tüm öğretmenlerimizin ellerinden öperim… Kalın sağlıcakla…

Burhan Şeşen’in yazısı