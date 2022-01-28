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Burdur’da trafolardaki asma kilitleri çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı

Burdur’da trafolardaki asma kilitleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Valiliğin açıklamasına göre polis ekipleri, kent merkezinde elektrik dağıtım şirketine ait trafoların muhafazası için takılan 14 mahalledeki 283 asma kilidin çalınması üzerine çalışma başlattı.


Mahalle, cadde ve sokaklardaki 38 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin beyaz renkli motosikletle kilitleri çaldığını tespit etti.

Kimliği tespit edilen ve 30 suçtan kaydı bulunan E.N., Antalya’da yakalanarak Burdur’a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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