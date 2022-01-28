Burdur’da trafolardaki asma kilitleri çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs’ın stratejistleri, Bitcoin’in artık geleneksel piyasalarla çok daha fazla bir hareket ettiğini ve bunun ‘çeşitlilik’ avantajını yok ettiğini savundu. Stratejistlere göre ayrıca merkez bankalarının faiz artışları kripto paraları önemli oranda etkileyebilir.