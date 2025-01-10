Burak Önder: KOBİ’lerimizin büyük kısmı katlı binalarda, yangın ve deprem riskiyle üretim yapmakta

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KOBİ’lerimizin büyük kısmı katlı binalarda, verimsiz, yangın ve deprem riskiyle üretim yapmakta. İşin açıkçası büyük kısmı da kiracıdır ve ülkemizde kısıtlı sanayi arsaları ranttan dolayı çok pahalıdır.

Yapılan çalışmalarda ülkemizde sanayi arsalarının yüz ölçümüne oranı Binde 3 iken, sanayisi gelişmiş Fransa ve Almanya’da bu oranın %3,5- 4,5 arasında olduğunu görüyoruz.

ABD’de sanayi arsaları metrekare bazında 10 dolar, Frankfurt’ta 21 Euro, Berlin’de 7 Euro civarında ve uzun vadeli ödeme koşulları ile alınabiliyor. Aldığınız arsaya fabrika binanızı yaparken de 10 yıl vadeli, 0 faizli kredi kullanabiliyorsunuz.

Buna karşın İstanbul’da metrekare fiyatları peşin olarak Kıraç’ta 750 dolar, Silivri’de 540 dolar ve Çorlu’da yaklaşık olarak 300 dolar civarlarında.

Sanayi arsalarının ranta kapatılması ve üreticilerimizin kendi fabrikalarının olması, kümelenme gibi faktörler önemli.

Üreticilerimize kendi yerlerinde verimli üretim yapabilecekleri arsaların tahsis edilmesi ve uygun kredilerle ranta mahal vermeden üretim tesislerini yapabilmeleri Türk sanayisinin problemlilerinin ilk düğmelerinden biridir.

Anadolu’da tarıma elverişsiz alanların sektörel OSB’lere açılması, bunların limanlara demiryolu ile bağlanması, bu bölgelerde, bu sektörler için kaliteli insan kaynağının yetiştirilmesi için altyapının oluşturulması Türk sanayisinin geleceği için önemli bir adım olacaktır.

Burak Önder’in yazısı