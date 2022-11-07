Bülent Timurlenk: Takımı maç bitti sanan Avcı için büyük ders

Ligde 12 maçta sadece 6 gol yemiş ve bir maçta 2 golü sadece Galatasaray deplasmanında görmüş Konyaspor’un 1.5 gol ortalaması olmayan Trabzonspor için çantada keklik olmadığı ortadaydı. Ferencvaros maçının ilk yarısında oynadığı futbol, Avcı’nın takımını bu maça güvenli ve moralli başlattı. Ev sahibi, ilk 20 dakikada Ahmet Oğuz’un kanadını iyi zımparaladı. Kanatta Trezeguet zorluyor, sol içte Hamsik istasyon oluyor, Bakasetas şut tehdidi ile Konya’nın dengesini bozuyordu. Yarım saatte iki penaltıyla Konya’nın istatistiğini kırarken, Palut’un takımı geçiş hücumlarında yoğun pres altında çok kaybetti. Ne olduysa 2-0’dan sonra oldu. Avcı takımlarında, skoru bulduğunda oyunu soğutmak yerine kendi sahasına çekilmek bir alışkanlık. Palut çift santrfora döndüğünde bir de sakatlık yüzünden değişiklik yapmak zorunda kaldı ama oyunu da aldı. Diouf’un golüyle de umutlu gittiler soyunma odasına. Gomez kaybolunca yük yine bildik üçlü üzerine kaldı. Hamsik yoruldu, Trezeguet temposu düşünce zorlandı ve Bakasetas… James Harden’ın NBA’de Houston Rockets’ta sazı eline alıp üçlük yağdırdığı sezonlar gibi, Bakasetas’ın uzaktan şutları dışında ev sahibinin hücum opsiyonu kalmadı. Yusuf Erdoğan ve Djaniny de katkı vermeyince, 54’te 2-2’yi bulmuş Konyaspor, son 18 dakika 10 kişi oynadığı deplasmandan hak ettiği bir puanı aldı. Son şampiyon için bu yarışta büyük kayıp ve 2-0’da takımı maç bitti sanan Avcı için de büyük ders…

Bülent Timurlenk’in yazısı