Bülent Falakaoğlu: Oburu şişti ve açı çoğaldı

Bir kez daha altını çizelim: TÜİK’e göre kişi başı milli gelir 13 bin 110 dolar.

Bu ortalama herkese eşit değil; birilerine milyon dolar, birilerine 200 dolar, toplamını nüfusa bölünce 13 bin 110 dolar.

Ama bu ortalama birileri için hayal!

Misal aylık 500 dolar alan 10 milyon asgari ücretli… Yılda 6 bin dolar alıyor; yani kişi başı milli gelirin anca yarısını…

Daha beteri de var!

Misal aylık10 bin TL yani sadece 300 dolar alan 10 milyon emekli. Onların payına yıllık anca 3 bin 600 dolar düşüyor; yani ortalama milli gelirin dörtte biri!

Bu veriler büyürken sömürünün katlandığını gösterir.

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Bu büyümeden iş gücüne, emekçiye pay düşmüyor. Seçim dolayısıyla yapılan sözüm ona onca ödemeye rağmen.

Birileri TÜİK’in verilerine bakıp şöyle diyebilir: İş gücü ödemeleri milli gelirden geçen yıl yüzde 26.3 pay alıyordu, bu o oran 2023 yılında yüzde 32.8 oldu.

Bu artışın sebebi EYT yoluyla emekli olanlardır; daha doğrusu milyonlarca EYT’linin aldığı kıdem tazminatı.

Geçici (dönemsel) bir yanılsama, gelir dağılımında düzelme yok. Geçen yılın son çeyreğinde bu pay tekrar yüzde 30’un altına inmiş, yüzde 29.7’ye…

Görüldüğü gibi verilen geri alınıyor.

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Verilen geri alındığına en iyi kanıt, açlık ve yoksulluk sınırı.

İşçi sendikaları konfederasyonlarından Türk-İş, çalışanların geçim koşullarını ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını her ay ortaya koyuyor.

Türk İş şubat ayı verilerine göre…

Yoksulluk sınırı 53 bin liraya dayandı.

Açlık sınırı ise 16 bin 257 lira… Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı bu!

Bülent Falakaoğlu’nun yazısı