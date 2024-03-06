Bülent Falakaoğlu: Emeklinin 13 bin 800 lirasını gasbet, eline 10 bin lira ver

Önce Cumhurbaşkanının verilerine bakalım; ardından da 22 yıl boyunca emeklilerin nereden nereye geldiğine…

2002 yılında en düşük işçi emekli aylığı 257 liraydı. Yani Cumhurbaşkanının ‘184 liraydı’ dediği asgari ücretin yüzde 40 fazlası.

Şimdi asgari ücretin ne kadarı?

Asgari ücret 17 bin TL, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olduğuna göre… Emekli aylığı asgari ücretin yüzde 42’si kadar (7 bin TL) düşük.

Yüzde 40 fazladan yüzde 42 azına (Yani yüzde 58’ine) gerilemiş.

Eğer azalmayıp asgari ücret karşısında değerini korusaydı en düşük emekli aylığı 10 bin TL değil 23 bin 800 lira olacaktı.

‘Maharete’ bak!

Emeklinin 13 bin 800 lirasını gasbet, eline 10 bin lira ver; sonra da deki, ‘Biz her zaman emekliye refahtan pay verdik.”

Şimdi bu yazıyı dikkatli okuyan ya da Cumhurbaşkanını dikkatli dinleyen birinin aklına şu soru geliyordur: “İyi de sen, Cumhurbaşkanının ‘66 liraydı’ dediği en düşük emekli aylığını 257 lira olarak hesapladın, o bahsettiğin ‘maharet’ reiste değil de sende mi yoksa?”

Cumhurbaşkanının verdiği 66 lira dönemin BAĞ-KUR tarım emeklilerinin aylığı…

Tarım emeklisinin sayısı çok düşük.

Asıl işçi emeklilerin (SSK) durumuna bakmak gerekir.

Çünkü…

11 milyona yakın işçi emeklisi yerine sayısı birkaç yüz bini geçmeyen tarım emeklisinden bahsetmek, gerçeği gizlemekten başka bir işe yaramaz!

Bülent Falakaoğlu’nun yazısı