Bülent Falakaoğlu: 67 yıl sonra AKP medyası da aynı görevde

Adnan Menderes de 2 Ocak 1957’de petrol bulundu müjdesi vermişti de Yeni Sabah gazetesi, “Trakya’da zengin petrol bulundu” manşetiyle köpürtmüştü müjdeyi. 67 yıl sonra AKP medyası da aynı görevi tekrarlamıştı: “Trakya’da 20 trilyon metreküp doğalgaz bulundu”.

AKP için müjdeleme süreci 2007 seçimleri öncesinde Tuz Gölünde doğal gaz, Manisa’da petrol bulundu ilanıyla başladı.. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Siirt’te petrol, Trakya’da doğalgaz müjdesi ile final yaptı. Hepsi boş çıkınca haliyle inandırıcılığı yitirdi iktidar. Şimdi ise… Karadeniz’deki sahanın rezervi sondajla kesinleştirilmiş görünüyor. Millet inansın diye meşale de yakıldı. Yakıldı yakılmasına da yalnız durum aydınlanmadı. Şimdi göstermelik başlayan sezon sonuna doğru yoğunlaşması hesaplanan projenin sürdürülebilirliği konusunda ciddi şüpheler mevcut.

Uzmanlar diyor ki…

“Yerin altında bir hidrokarbon varlığı tespit etmiş olsanız bile kuyu açma, kuyu tamamlama sondaj optimizasyonu vs. gibi hususlarda riskler çok büyük!”

Bülent Falakaoğlu’nun yazısı