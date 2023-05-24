Bülent Aydemir: Yurt dışı seçmenler motivasyon olur mu

14 Mayıs’ta olduğu gibi yine yurt dışı oylara bakarak, ikinci turda da katılımın yüksek olacağına dair yorumlar yapılıyor. İlk tur seçimde bir önceki seçimden farklı olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızın yüzde 53’ü sandığa gitmişti. 2018 seçiminde katılım oranı yüzde 50 idi. Farklı olarak 14 Mayıs’ta 15 yeni ülkeye sandık kuruldu; sandık sayıları yüzde 50 oranında artırıldı. Katılım yüksekti ancak rekor katılım oldu diyemeyiz.

İkinci turda ise oy kullanma süresi sınırlı olduğu için ilk günler sandıklarda yığılma oldu. Bazı ülkelerde sandıklar kapandı. Yoğun seçmen olan yerlerde ise iki gün daha oy kullanılabilecek. Böyle bakıldığında ilk turdakine yakın bir katılımla yurt dışı oy kullanmanın kapanacağını söyleyebiliriz. Dün itibariyle 1 milyon 600 bin seçmen oy kullandı. Seçimin ilk turunda 1 milyon 817 bin seçmen oy kullanmıştı. Süre kısa olmasına rağmen yine katılım yüksek ama tüm zamanların rekoru kırıldı gibi ifadeler gerçeği yansıtmıyor.

Peki yurt dışındaki oy kullanma çabası ve iştahı, yurt içi seçmenin sandığa gitme motivasyonu için bir referans olur mu?

Olabilir ancak yurt içi ve yurt dışı seçmenin dinamikleri çok farklı…

Bülent Aydemir’in yazısı