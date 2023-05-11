Bülent Aydemir: Yurt dışı oy kullanımında patlama yok

500 bine yakın yeni seçmenin katıldığı, 15 yeni ülkede sandıkların kurulduğu, sandık sayısının yüzde 50 oranında artırıldığı bir seçim döneminde 3 milyon 416 bin seçmenin yüzde 53’ü sandığa gidip oy kullanmış. Bu, 2018 seçimi ile kıyaslandığında yüzde 3’lük artış demek. 14 Mayıs’a kadar gümrük kapılarında oy kullanma işlemi devam edeceğinden, oranın yüzde 55’e ulaşacağı öngörülebilir.

Bu kadar yeni ülke, bu kadar yeni sandık ve yeni seçmenin eklenmesinin ürettiği sonuç yüzde beş…

Dolayısıyla bu seçimde oy kullanma oranlarında patlama yaşandığı bilgisi maalesef gerçeği yansıtmıyor. Yüzde 5’lik artış oy kullanma imkânının genişlemesi ve kapasite artışından kaynaklanıyor.

Bülent Aydemir’in yazısı