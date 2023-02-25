Bülent Aydemir: YSK’nin şimdiden özel hazırlıklar içine girmesi gerekiyor

Aksi karar alınırsa 14 Mayıs’ta, alınmazsa normal zamanı olan 18 Haziran’da yapılacak seçimle ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı çalışmalara dikkat çekmek istiyorum.

Seçimin sağlıklı koşullarda yapılması için sürecin yönetim ve denetimi, seçmen listelerinin ve sandık kurullarının oluşturulması, seçimin güvenliği ve yargısal denetimi, itirazların karara bağlanması…

Bütün bu süreçlerinden Yüksek Seçim Kurulu sorumlu…

Deprem bölgesindeki illerin özel durumu; seçmenin önemli bölümünün bölgeden göç etmesi nedeniyle listelerin güncellenmesi gereği, seçmen kütüğü taşıma işlemleri, yıkılan binalar nedeniyle adres kayıt sorgulama işlemleri, sandıkların sağlıklı koşullarda kurulması, sandık kurullarının oluşturulması, askıya çıkan listelere itirazların karara bağlanması, müşahitlerin görevlendirilmesi, milletvekili sayıları ve bunlara yapılacak itirazlar…

Seçim takvimi yasal olarak henüz başlatılmadı ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun şimdiden bazı özel hazırlıklar içine girmesi gerekiyor. YSK’yla birlikte ilgili bütün kurumların, deprem bölgesindeki illerde seçimlerin sağlıklı şekilde, düzen içerisinde yürütülebilmesi için bazı çalışmalar yapması gerekiyor.

Bülent Aydemir’in yazısı