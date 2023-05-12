Bülent Aydemir: Teşkilat, Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi için büyük baskı yaptı

Özellikle son haftaya girene kadar gelen anketler bize, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmeyebileceğini gösteriyordu. Her ne kadar seçim yaklaştıkça bazı adayların oyları düşse de dört adaylı ilk tur seçiminde yüzde 50 artı 1’e kimse ulaşamıyordu.

Önceki gün sürpriz bir gelişme oldu. Memleket Partisi teşkilatlarında büyük tartışma çıktı. Teşkilat, Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi için büyük baskı yaptı.

İnce’nin İzmir ve Manisa programlarını sağlık gerekçesiyle iptal etmesinin ardından tartışmalar dün daha da yoğunlaştı. Memleket Partisi’nin 47 milletvekili adayının İnce’nin adaylıktan çekilmemesi durumunda istifa etmeye hazırlandıkları bilgisi kulislere yayıldı.

Parti Teşkilatı ile Muharrem İnce arasında yaşanan görüş ayrılığı dün yapılan toplantıdan sonra İnce’nin adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla sonuçlandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İnce’nin adaylıktan çekilmesi kararına üzüldüğünü ifade etti.

Bu kararla birlikte her ne kadar öngörülemese de seçimin ilk turda tamamlanma olasılığı artmış oldu. İnce’nin son anketleri gördükten sonra bu kararı aldığı yorumları da yapılıyor.

Bülent Aydemir’in yazısı