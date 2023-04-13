Bülent Aydemir: Meclis tablosu da önemli

İnce ve Oğan’ın adaylığı nedeniyle ikinci tur senaryosunu satın alanlar çoğunlukta ancak seçimin birinci turda bitme olasılığı da var. Tespitlerime göre seçim birinci turda kıl payı, ikinci turda açık farkla sonuçlanır. İşte bu noktada, duygusal yoğunluğu yüksek genç seçmenin kararı etkili olacak.

Burada olgular, gençlerin aileleri ve mantık mekanizmaları devreye girebilir.

Sürprizlere açık olsa da mevcut listelere ve sandık ittifaklarına baktığımızda parlamentoda referandum çoğunluğu olan 360’a hiçbir ittifak ulaşamıyor. Salt çoğunluk olan 301 ve daha yüksek sayıya Millet İttifakı daha yakın duruyor. HDP ulaşacağı 70-80 milletvekili ile parlamentoda kilit parti olacak gibi duruyor. İktidara kimin geleceğine bağlı olarak seçimden sonra Meclis’te farklı işbirlikleri ve ittifaklar gelişebilir ancak Anayasayı doğrudan değiştirecek 400 milletvekili sayısına kimse ulaşamıyor.

Bu, Meclis soruşturması ve Yüce Divan çoğunluğu için de geçerli… Anayasayı değiştirmek isteyen yine referandumla gidip millete danışmak zorunda. Ya da bütün partiler bir araya gelip uzlaşacaklar.

Bülent Aydemir’in yazısı