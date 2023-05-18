Bülent Aydemir: Habur ve Oslo çok sık işlenecek

Millet İttifakı, AK Parti’nin meydanlarda yaptığı, Kılıçdaroğlu’nu terör örgütüyle işbirliği halinde gösteren videolu propagandanın karşılık bulduğunu görünce benzer bir dili kullanma kararı aldı. Irak’ın işgali sürecinde AK Parti’nin olumsuz tutumu, Rahip Brunson’ın ABD’ye iadesi, Cemal Kaşıkçı olayı, AK Parti’nin geçmişteki vatandaş tepkisini çeken politikaları, çözüm sürecinde Habur’da teröristler için mahkeme kurulması, Oslo süreci çok sık şekilde işlenecek.

Vatan, millet, bayrak, birlik ve beraberlik vurgusu daha fazla öne çıkarılacak. Süre az, vatandaşı ikna etmek kolay değil ancak milliyetçilik vurgusu daha fazla öne çıkacak.

İkinci önemli mesele, vatandaşta oluşan tükenmişlik, adaletsizlik ve aldatılmışlık duygusunun giderilmesi olacak.

Sinan Oğan’a ait olduğu tahmin edilen ancak öyle olmayan yüzde 5’lik oyun döndürülmesi için kampanya yapılacak.

Deprem bölgesine özel yeni bir çalışma başlatılacak. Sandığa gitmeyen 8 milyon seçmen, yanlışlıkla ya da protesto amacıyla geçersiz oy kullanan 1.3 milyon seçmenle birlikte milliyetçi hassasiyetleri nedeniyle tercihini Erdoğan’dan ve Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanmayan toplamda 12 milyon seçmene yönelik bir propaganda çalışması yürütülecek.

Bülent Aydemir’in yazısı