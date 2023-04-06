Bülent Aydemir: AK Parti’nin çok inandığı alternatif

Anayasa’nın 177 maddesinin 72’sinde, “ilgili hususların kanunla düzenleneceği” maddesi yer alıyor. Yani cumhurbaşkanlığını kazanmış olsanız da parlamentoda yasama çoğunluğuna ulaşmanın anlamı ve önemi büyük. Sayısal çoğunluğun muhalefette olması durumunda cumhurbaşkanının rahat çalışması mümkün olmayabilir; istediği yasaları çıkaramazsa yürütme görevini sağlıklı yapamaz.

Bir alternatif daha var ki AK Parti buna çok inanıyor. AK Parti’de, “Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanıldıktan sonra Meclis aritmetiği ona göre oluşturulur” yaklaşımı dillendiriliyor ki bu da zor bir tercih…

Katı muhalefet cumhurbaşkanına rahat görev yaptırmayabilir. Cumhurbaşkanı seçimi iki turlu, parlamento seçimi ise tek turlu. Birinci turda parlamento çoğunluğunu elde eden ittifak seçmene, “Uyumlu çalışma istiyorsanız, bizim cumhurbaşkanı adayımızı seçin” mesajını da verecektir.

Bülent Aydemir’in yazısı