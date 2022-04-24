Buğday tarlaları gelincikler sayesinde kırmızıya büründü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde buğday tarlalarında açan gelincikler güzel manzara oluşturdu.

Fotoğraflar: AA

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kayaköy Mahallesi’nde tarlalar gelinciklerin açmasıyla kırmızıya büründü.

Renk cümbüşünün yaşandığı tarlalar, bölgedeki Kayaköy Ören Yeri’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü. Turistler fotoğraf çekmeden oradan ayrılmadı.

Ziyaretçilerden Hülya Kulalı, çiçeklerin yoldan geçenlerin dikkatini çektiğini söyledi.

İlçede havanın çok güzel olduğunu söyleyen Kulalı, “Baharın gelişini ve doğanın uyanışını, tarlalara bakarak anlayabiliyorsunuz. Gelinciklerden de çok güzel fotoğraf kareleri çıktı. Doğa huzur veriyor” ifadelerini kullandı.