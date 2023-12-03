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Yaramazlara biraz batar!

BUDO’nun seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Fotoğraf: AA

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda bugün (pazar) günü iptal edilen seferler paylaşıldı.


Buna göre saat 08.00’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılmayacak.

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