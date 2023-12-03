Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda bugün (pazar) günü iptal edilen seferler paylaşıldı.
Buna göre saat 08.00’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılmayacak.