Diken

Yaramazlara biraz batar!

BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden dördü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Fotoğraf: AA

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 16.45 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.


SON HABERLER