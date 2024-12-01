BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden dördü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 16.45 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.