BUDO seferlerine hava engeli: Tümü iptal edildi

İstanbul ile Bursa arasındaki deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün yarınki seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre yarın 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 26 deniz otobüsü seferi iptal edildi.