BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul ile Bursa arasındaki deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre 16 Aralık Cumartesi günü (bugün) 08.00 ila 19.30 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.