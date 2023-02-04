BUDO seferlerinden altısı iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle düzenlenemeyecek.
BUDO’nun sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09:30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve aynı saatteki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10:00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10:30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle saat 08:00’de İstanbul ile Bursa arasındaki karşılıklı iki sefer de iptal edilmişti.