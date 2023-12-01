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Yaramazlara biraz batar!

BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsü’nün (BUDO) bugün öğleden sonra ve akşamki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Fotoğraf: AA

BUDO’nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.


Ayrıca saat 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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