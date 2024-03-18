Borsada işlem gören en az 38 şirket, yılın geri kalanında temettü dağıtacak.

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Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.

Şu ana kadar birçok şirket yıl içerisinde temettü dağıtacağını açıkladı.

halkaarz.net’in aktardığına göre yılın geri kalanında temettü dağıtacak şirketler şöyle: