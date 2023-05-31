Bu uçağa binmeden önce tartıya çıkmanız gerekiyor

Yeni Zelanda’nın ulusal havayolu şirketi ‘Air New Zealand’ uluslararası uçuşlarda yolculardan uçağa binmeden önce tartıya çıkmasını istiyor.

Gerekçe uçağın ağırlığını daha iyi dengelemek.

Havayolu, bir uçağın ağırlığını bilmenin yakıt tüketimini hesaplamanın da anahtarı olduğunu kaydederek bir yolcunun ağırlık bilgisine sahip olmanın daha güvenli bir uçuş sağlayabileceğini belirtti.

Air New Zealand‘ın yük kontrolü iyileştirme uzmanı Alastair James, yolculara “Endişelenecek bir şey yok” diyerek uygulamaya ilişkin şunları aktardı:

“Güvenlik nedeniyle uçaktaki tüm eşyaların ağırlığını bilmemiz gerekiyor. Uçağa binen her şeyin ağırlığını bilmek bizim için yasal bir gereklilik. Tartılarak, her seferinde güvenli ve verimli bir şekilde uçmamıza yardımcı olacaksınız.”

Air New Zealand’ın güvenlik adına müşterilerden tartıya çıkmalarını istemesi bir ilk değil. Havayolu, yurt içinde uçan müşterilerin 2021’de de tartıldığını hatırlattı: “Artık uluslararası uçuş yapanların da tartılma zamanı geldi.”

Havayolu şirketi, haziran ayında toplamda uluslararası seyahat eden 10 binden fazla müşterisinden tartılmalarını isteyecek.

Özellikle, ne yolcuların kendileri ne de havayolu personeli bir yolcunun kilosunu görebiliyor; bunun yerine, sayı doğrudan bir bilgisayara giriliyor ve anonim olarak kaydediliyor.

Air New Zealand’a göre uygulama tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.