Bu telefonları kullananlar dikkat: WhatsApp yarından sonra çalışmayacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Android 5.0 ve altındaki sürümleri desteklememe kararı aldı.

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WhatsApp, gündelik hayatta ve iş hayatında kişilerin sıklıkla başvurduğu platform olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamanın geniş bir cihaz yelpazesine sahip olması da bu popülerliği arttırıyor. Ancak uygulama, artık bazı telefonlarda desteklenmeyecek.

Shiftdelete’den Ramazan Erdinç’in aktardığına göre WhatsApp, Android işletim sistemine sahip altı akıllı telefondan daha desteğini çekiyor.

24 Ekim’den (yarın) itibaren WhatsApp, Android 5.0 ve daha eski işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda desteklenmeyecek. Desteğin çekildiği cihazlar şöyle: