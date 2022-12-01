Bu savaşın tek bir kazananı olacak: Rise of Empires: Ottoman’dan yeni fragman

Dijital yayın platformu Netflix’te 29 Aralık’ta yayımlanacak Osmanlı dizisi ‘Rise of Empires: Ottoman’ın ikinci sezonundan yeni tanıtım ‘Bu savaşın tek bir kazananı olacak’ başlığıyla paylaşıldı.

İlk sezonu 24 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan dizi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemini bitiren İstanbul’un fethini ve Fatih Sultan Mehmet’i farklı bir açıdan ele alarak anlatmıştı.

Yeni sezonda ise İstanbul’u fethetmesinin üzerinden yıllar geçen Fatih, gücünü pekiştirmiştir ancak Eflak’taki zalim bir hükümdar olan Vlad Drakula, onu imparatorluğunu yıkmakla tehdit eder.

Drakula’nın Osmanlı askerlerine yaptığı işkenceler ve buna karşın Fatih’in Vlad için yaptığı planların anlatılacağı yeni sezon 29 Aralık’ta izleyici karşısına çıkacak.

Bu savaşın tek bir kazananı olacak. Rise of Empires: Ottoman 2. sezonuyla 29 Aralık’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/DyoyKlDbkh — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 1, 2022

Yönetmen koltuğunda Emre Şahin’in oturduğu, senaryosunu ise Kelly McPherson’un hazırladığı aksiyon, tarih ve kurgu türündeki belgesel dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor.

Üzümoğlu’na başrollerd Tuba Büyüküstün, Birkan Sokullu, Selim Bayraktar, Osman Sonant, Damla Sönmez ve Ushan Çakır eşlik ediyor.