Bu restoranda, cep telefonunu masadaki ‘telefon hapishanesi’ne koyan indirim alıyor

Britanya’daki bir Hint restoranının sahibi, dört veya daha fazla kişiden oluşan gruplara yüzde 20 indirim yapıyor ama bir şartla! Masadaki herkesin cep telefonunu ‘kitleyip’ yemek boyunca kullanmaması gerekiyor.

Fotoğraf: Spice Fusion

Kent’teki ‘Spice Fusion’ adlı restoranın hem sahibi hem de genel müdürü Rajeev Gupte, bu yolla hem müşteri çekmeyi hem de sosyal deney yapmayı amaçlıyor.

Restoranın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre hesabı yüzde 20 indirimli ödemek isteyenlerin, cep telefonlarını masaların üzerindeki ‘mini cezaevi’ne koymaları gerekiyor. Telefonlar yemeğin başında oraya konuyor, ‘kapı’ kitleniyor. Duyurunun sloganıysa, ”Yemek birlikte yenirse güzel.”

Bu fikrin şef Ebul Hüseyin’den geldiğini söyleyen Gupte, amaçlarının insanların cep telefonlarından ziyade birbirleriyle ilgilenmeleri, telefonların sıcak sohbeti engellemesinin önüne geçmek olduğunu, bu nedenle ‘cezaevi hücrelerine benzeyen ve üzerinde kilidi olan telefon hapishaneleri’ satın aldığını söyledi.

Telefonsuz yemek uygulamasını pazartesi günleri denemeye başlayan Gupte, ”Müşteriler çok eğlenceli olduğunu düşünüyor. İndirim alıyorlar ve birbirleriyle güzel güzel sohbet ediyorlar” diyerek yoğunluk olan hafta sonları dışında da müşteri çekmek istediklerini ifade etti.