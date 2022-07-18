Bu pub’da biralar ayçiçek yağıyla ödeniyor

Almanya’da bir pub ayçiçek yağı kriziye mücadelede sıra dışı bir yöntem deniyor: Müşterilerine biralarını ayçiçek yağıyla ödeme imkanı veriyor.

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Rusya’nın şubatta Ukrayna’yı işgali sonrası iki ülkenin küresel ayçiçek yağı ihracatının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturması nedeniyle Türkiye ve Almanya dahil birçok Avrupa ülkesinde arz sorunu yaşanmıştı.

Münih’teki Giesinger isimli pub market raflarında zor bulunan, bazı yerlerde satışına limit konan ayçiçek yağı sorununu çözmek için müşterilerine bir litre yağ karşılığında bir litre bira sunuyor.

Reuters’a konuşan pub müdürü Erik Hoffmann “Mutfakta yağ bitince böyle bir fikir bulduk, yaratıcı olmamız gerekti. Yağ almak zor, haftada 30 litre yağa ihtiyacınız varken yalnızca 15 alabiliyorsanız bir noktada şnitzel kızartamaz hale geliyorsunuz” dedi.

Şimdiye kadar 400 litre bira ve yağ takası yapılmış.

Almanya’da pub’larda bir litre bira yaklaşık 7 avroyken marketlerde ayçiçek yağının litresi ortalama 4,5 avro. Dolayısıyla yağ karşılığı bira teklifi cazip.

Pub’ın müşterilerinden Moritz Baller insani yardım teslim etmek için gittiği Ukrayna’dan aldığı 80 litre ayçiçek yağı karşılığında 8 kasa birayla doğumgününü kutladığını anlattı.