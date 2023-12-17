Bu kez zamlı satmak isteyen depolar ilaç çıkarmıyor

MESUDE ERŞAN

İlaç fiyatlamasında kullanılan avro kuruna yüzde 25 zam gelmesi ilaç sıkıntısı çeken eczaneleri rahatlatmaya yetmedi. İlgili düzenlemeyi yapan kararın 25 Aralık’ta yürürlüğe girmesi nedeniyle depolar ilaç çıkarmıyor, zamlı fiyatlardan satış yapabilmek için bekletiyor.

16 Aralıkta Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak ilaç kuru yaklaşık 14 lira 387 kuruştan yaklaşık 17 lira 55 kuruşa yükseltildi. Böylece ilaç kuru, 14 Aralık 2022, 23 Temmuz 2023 ve son düzenlemeyle birlikte yaklaşık bir sene içinde üçüncü kez revize edildi. Buna rağmen ilaç kuru, reel kurun (31 lira 61 kuruş) ancak yüzde 55’ine ulaştı.

Yaklaşık iki senedir reel kurun çok yüksek seyretmesi nedeniyle, ilaç ve tıbbi malzemelere ulaşmada ciddi sıkıntı var. İlaç firmaları ürün getirmekte ayak diretirken resmi kurumlar en büyük alıcı kozunu kullanarak reel kura yaklaşmıyor bile. Hasta ve yakınlarıysa ilaca ulaşmakta güçlük çekiyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç kurunun normal kura yetişemediğini belirterek şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen avro kuru son sekiz yıldır, reel avro kurunun yüzde 50’si oranında seyretmeye devam ediyor. Bugün yaşanan ‘İlaç yok’ probleminin en temel sebebi bu. Piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecek.”

16 Aralık tarihli karar 25 Aralık’ta yürürlüğe girecek.

Saydan, “Depolardan ilaç akışı bugün itibariyle azalmaya başladı. Biz eczacılar ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz” dedi.

İlacın ulaşılabilir ve bulunabilir olması önemli. Aksi halde hayati öneme sahip birçok ilaç piyasada olmayacak.

Saydan geçmiş yıllardaki deneyimlerine dayanarak bunun için avro kurunun güncellenmesinin yeterli olmayacağını belirtti: “Bir an önce yerli ilaç sanayi desteğinin artarak, üretime geçilmesi gerekiyor. Bunun sonucunda hem dışa bağımlılığımız azalacak hem de ilaç fiyat avantajı sağlanmış olacak.”