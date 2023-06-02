Bu hafta yedi film vizyonda: Toplumun kıyısında hayatta kalma mücadelesi

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli yedi film vizyonda. Dardenne kardeşlerin, toplumun kıyısında hayatta kalma mücadelesi veren iki göçmenin hikayesini anlattığı ‘Tori ve Lolita’ beyazperdede.

Tori ve Lokita

Jean-Pierre ve Luc Dardenne’nin kardeşlerin yönettiği film, Afrika’dan seyahate çıkan küçük bir çocuk ve genç bir kızın hikayesini odağına alıyor.

Dardenne kardeşlerin günümüz Belçikası’nda geçen filmde Afrika’dan Belçika’ya tek başlarına seyahat eden biri 10 biri 16 yaşındaki iki çocuğun yenilmez dostlukları, sürgünlerinin zor koşullarıyla test ediliyor. 2022 Cannes Film Festivali’nde yarışan film festivalin özel 75. Yıldönümü Ödülü’nü kazandı.

Prestij Meselesi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle kısa süre vizyonda kalan Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Prestij Meselesi’ adlı filmi ikinci kez izleyici karşısına çıkacak.

Engin Hepileri, Eser Yenenler ve Aslıhan Güner’in başrollerini paylaştığı film, 90’lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte çıktıkları yolculuğu konu alıyor.

Hypnotic: Zihin Avı

Ben Affleck, Alice Braga ve JD Pardo’nun başrollerinde yer aldığı film, aksiyon ve gerilim meraklılarının dikkatini çekmeye aday.

Dedektif Danny Rourke, küçük kızı Minnie kaybolduktan sonra onu bir daha bulamamış ve eşiyle de ayrılmışlardır. Öfkesini ve kızını bulma umudunu hiç kaybetmeyen Danny, görev başındayken bir banka soygunu haberini alır. Bankaya hırsızlardan önce ulaşmayı başaran Danny, kasada kızı Minnie’nin fotoğrafını görür ve kızını bulmak için elindeki tek ipucunun peşinden gider. Ancak karşısına insanların zihinlerine yön verip tüm algısını yönetebilen hipnotikler çıkar.

Eyvah Babam

Robert De Niro, Kim Cattrall ve Leslie Bibb’in başrolleri paylaştığı film, iki farklı ailenin bir araya gelmesiyle yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor.

Robert De Niro’nun eski kafalı İtalyan göçmen bir babayı canlandırdığı filmde, oğlu rölündeki Sebastian adlı genç, nişanlısını tanıştırmak üzere babasıyla çıktığı bu yolculukta hiç planlamadığı olaylarla karşılaşır.

Dali Diyarı

Ben Kingsley, Barbara Sukowa ve Ezra Miller’in başrollerini paylaştığı “Dali Diyarı”, büyük sergisine hazırlanan ünlü ressam Savador Dali ve ona yardım eden genç asistanının hikayesini konu ediyor.

Yönetmenliğini Mary Harron’un üstlendiği ABD, Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı filmin senaryosu John Walsh imzası taşıyor.

Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers ve Justin K. Thompson’un birlikte yönettiği animasyon filmi, Miles Morales, Gwen Stacy ve çoklu evrenden Spider-Man’lerin oluşturduğu yeni bir ekibin, daha önce karşılaşmadıkları mertebede bir güce sahip olan bir kötüye karşı mücadelesini anlatıyor.

The Boogeyman

Rob Savage’nin yönettiği; Chris Messina, Sophie Thatcher ve David Dastmalchian’ın oynadığı film, korku ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.