Bu hafta yedi film vizyonda: Amsterdam’ın başrolünde Christian Bale ve Margot Robbie

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, yedi film vizyona girecek. Christian Bale, Margot Robbie ve John David Washington’un başrollerini paylaştığı ‘Amsterdam’ izleyiciyle buluşuyor.

Amsterdam

Amsterdam

‘American Hustle’, ‘Silver Linings Playbook’ ve ‘The Fighter’ gibi filmlerin yönetmeni David O. Russell’ın yönettiği ve senaryosuna imza attığı, 1930’lu yıllarda, tanık oldukları cinayetin zanlısı haline gelen ve ‘Amerikan tarihindeki en çirkin entrikalardan birini ortaya çıkaran üç arkadaşın hikayesi’ni işliyor.

Yıldızlar geçidini andıran kadroda Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek ve Robert De Niro yer alıyor.

Evrenler Savaşı

Evrenler Savaşı

Dong-hoon Choi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Güney Kore filmi ‘Evrenler Savaşı’, Goryeo Hanedanlığı’nın sonundaki efsanevi kılıcı ele geçirmek isteyen silahşor ve 2022’de bir insanın bedenine hapsedilmiş uzaylı bir mahkumun peşine düşenler arasında geçen hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

Ryu Jun-yeol, Woo-bin Kim, Tae-ri Kim’in rol aldığı yapım, bilim kurgu sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Komutan

Selahattin Sancaklı ve Mert Kılıç’ın yönettiği ‘Komutan’, Suriye’de ölen üç askerin naaşını Türkiye’ye getirmeye çalışan bir grup askerin mücadelesine odaklanıyor.

Dram ve aksiyon türündeki filmin başrollerinde Mert Kılıç, Aslıhan Güner, Can Kızıltuğ ve Emre Bulut oynuyor.

Kim Bu Aile?

Kim Bu Aile?

Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ ve Altan Erkekli’nin başrollerinde oynadığı ‘Kim Bu Aile?’, yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Bedran Güzel’in yönetmenliğini üstlendiği yapım, kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca açığa alınan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi gizlice takip edebilmek için devraldığı tavuk restoranında istemeden çok başarılı olan bir başkomiser ile operasyonda ona destek veren arkadaşları arasında geçen olaylar etrafında dönüyor.

Efsane Takım: Bilim Kahramanları

Suat Emuce’nin yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film ‘Efsane Takım: Bilim Kahramanları’, geliştirdiği biyolojik silahla dünyayı tehdit eden Sutung’a karşı mücadele eden süper kahraman ekibi Efsane Takım’ın hikayesini anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Mustafa Özer’in yönettiği; Şevki Özcan, Burcu Genç, Metin Kırmızı, Funda Yıldız ve Ali Doğu Arat’ın rol aldığı ‘İçimdeki Varlık’ ile Aziz Özuysal’ın filmi ‘Yasaklı Köy’ yerli korku filmleri olarak beyaz perdedeki yerini alacak.