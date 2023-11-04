Bu da oldu: Hamburger afişinden boykot çağrısı

Sabah yazarı Hilal Kaplan, hamburgerin temel malzemelerden domates, marul ve soğan için “Filistin renkleri” deyip Burger King’e boykot çağrısı yaptı.

Burger King’in Whopper hamburgerindeki malzemeler sırasıyla şöyle: Marul, domates, soğan, turşu, köfte.

Hilal Kaplan Burger King’in Whopper afişini paylaşarak şöyle dedi: “Burger King, Filistin renklerini ekmek arası yapmış; siz de gerekeni yapın.”

Burger King, Filistin renklerini ekmek arası yapmış; siz de gerekeni yapın#Boykot pic.twitter.com/EdBecnriwH — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) November 3, 2023

Kaplan’ın bu paylaşımı sosyal medyada tiye alındı: “Burgerde ne varsa o renkler var, hayatınızda hiç mi burger yemediniz?”

Paylaşımlardan bazıları şöyle:

Mavi domates siyah marul mu üretip görsel olarak bastırsınlar ne yapsınlar https://t.co/KDrRJxRxj2 — BNG🖤 (@dideemcelik) November 4, 2023

Üç yıldır dünyadaki tüm Burger King şubelerinde ve sosyal medya reklamlarında aktif olarak kullanılan bir hamburger çizimi üzerinden eğitimsiz ve araştırma yeteneği olmayan halkı galeyana getirmeye çalışıyorlar. Amaçları karışıklık çıkarmak mı yoksa başka bir şey mi bilmiyorum… https://t.co/0Mp5cwi4SJ — Investing Turk (@investingturk) November 4, 2023

Kimse filistini ekmek arası yapamaz. Whopper hiç yapamaz!? Kolasız patatessiz asla! https://t.co/QIb2YFmJYt — Muhalefete muhalefet (@AVarikann) November 4, 2023

Aynen.. marulu lacivert, domatesi pembe sogani lila uretmeyen çiftçileri #Boykot ediyorum https://t.co/oPzYTGofgU — dj_minikkuş 🐥🐥:) (@vedat_gezer) November 4, 2023

Türkiye’de yalıda oturabilmek için max su zekada olacaksın fazlası sabah 6da metrobüs bekletiyor https://t.co/k2noJ0tFqy — Eysan bebek (@kekitov) November 4, 2023