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Yaramazlara biraz batar!

Bu da oldu: Hamburger afişinden boykot çağrısı

Sabah yazarı Hilal Kaplan, hamburgerin temel malzemelerden domates, marul ve soğan için “Filistin renkleri” deyip Burger King’e boykot çağrısı yaptı.

Burger King’in Whopper hamburgerindeki malzemeler sırasıyla şöyle: Marul, domates, soğan, turşu, köfte.


Hilal Kaplan Burger King’in Whopper afişini paylaşarak şöyle dedi: “Burger King, Filistin renklerini ekmek arası yapmış; siz de gerekeni yapın.”

Kaplan’ın bu paylaşımı sosyal medyada tiye alındı: “Burgerde ne varsa o renkler var, hayatınızda hiç mi burger yemediniz?”

Paylaşımlardan bazıları şöyle:

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