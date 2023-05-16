Bu ay sekizinci: Rusya’dan Kiev’e füze saldırısı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik Rus güçlerince füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği belirtildi.

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Kiev askeri idaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun mayısta Kiev’e yönelik sekizinci kez hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, “Ön bilgilere göre, Kiev hava sahasındaki düşman hedeflerinin büyük çoğunluğu tespit edilerek imha edildi. Füzelerin sayısı ve türüyle ilgili veriler yakında Hava Kuvvetleri tarafından bildirilecek” denildi.

Üç kişi yaralandı

Telegram hesabından açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Rus güçlerince kente düzenlenen saldırılar sonucu patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

Solomyansk, Şevçenkivski, Darnytskyi ve Obolonskyi semtlerine füze ve İHA parçalarının isabet ettiğini belirten Kliçko, ön bilgilere göre Solomyansk’te üç kişinin yaralandığını, Darnytskyi’de iki sivil aracının yandığını kaydetti.

Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde halen hava saldırısı alarmı çalıyor.

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